Три человека госпитализированы после аварии с маршруткой в Люберцах

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Три человека получили травмы в результате аварии с участием маршрутного такси и легковой машины в Люберцах. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«ДТП произошло около 12:20 на 27-м км автодороги М-5 «Урал». По предварительным данным, водитель маршрутного микроавтобуса 1992 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной Ford», – сообщили ТАСС в ведомстве.Все трое пострадавших госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
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Лора Луганская