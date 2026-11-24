Три человека погибли и четверо пострадали в массовом ДТП в Ярославской области
Три человека погибли и еще трое пострадали в массовом ДТП в Ярославской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
Трагедия произошла 24 ноября в 16:10 на 176-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» в Ростовском районе. Там столкнулись четыре автомобиля. Предварительно, 41-летний водитель Lada Vesta врезался во встречные Jetour, Mercedes и Kaiyi, которыми управляли мужчины 1970, 1965 и 1963 годов рождения соответственно.
В результате аварии две пассажирки Kaiyi, женщины 1964 и 1954 годов рождения, погибли на месте еще до приезда скорой. Водитель автомобиля скончался в больнице. Кроме того, госпитализировали водителя и пассажирку Lada Vesta 1996 года рождения, а также пассажирку Kaiyi 1968 года рождения.
В настоящий момент на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия выясняются.
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