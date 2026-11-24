24 ноября 2026, 22:12

В Севастополе при пожаре в частном доме погибла женщина

Фото: iStock/wirot pathi

В Севастополе при пожаре в частном жилом доме погибла женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.