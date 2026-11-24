Россиянка не выжила при пожаре в частном доме
В Севастополе при пожаре в частном жилом доме погибла женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.
По данным ведомства, огонь вспыхнул в доме на улице Харьковской. Тело нашли в одной из комнат прибывшие на место спасатели. Им удалось локализовать возгорание в течение 20 минут. Огонь тушили 19 специалистов и пять единиц техники. В настоящее время причины и обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее сообщалось, что в Липецкой области локализовали пожар на складах площадью шесть тысяч квадратных метров. Распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка. Благодаря слаженным действиям спасателей удалось не допустить дальнейшего перекидывания пламени на соседние здания.
Губернатор Игорь Артамонов уточнил, что возгорание началось на складах одного из предприятий на Елецкой площадке особой экономической зоны «Липецк». Он подчеркнул, что причины пожара и причиненный ущерб устанавливаются.
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