Москвич засунул в открывашку для вина свой половой орган и застрял
Москвич засунул свой половой орган в открывашку для алкоголя и застрял. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
41-летний мужчина по имени Андрей попытался вступить в половую связь с открывашкой для вина, но застрял. Он сумел вставить свой половой орган в отверстие предмета, а вытащить его обратно не удалось — металлическое устройство крепко зажало член.
Мужчина поехал в больницу. Там медики осмотрели пациента и оценили масштаб проблемы, но не стали самостоятельно снимать открывашку и вызвали спасателей. Прибывшие специалисты распилили устройство и освободили Андрея.
До этого сообщалось о похожем инциденте в столице. Половой орган москвича засосало в трубу пылесоса во время испытания самодельного интим-гаджета.
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