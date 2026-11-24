Массовое ДТП в Санкт-Петербурге: есть пострадавшие
Пять человек пострадали в массовом ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городского главка МЧС России.
Авария произошла поздним вечером 24 ноября на Красносельском шоссе в Пушкинском районе. Там столкнулись три легковых автомобиля. Информация о ДТП поступила на диспетчерский пульт около 21:17 мск.
В результате всех пострадавших госпитализировали. К ликвидации последствий аварии привлекли одну единицу техники и пять специалистов.
Ранее еще четыре автомобиля попали в ДТП в Кировском районе Ленинградской области. Авария произошла около деревни Горгала на 91-м км трассы Р-21 «Кола». На трассе столкнулись легковые «Лада-Гранта», «Киа», грузовая «Газель» и автобус №968.
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