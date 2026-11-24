24 ноября 2026, 22:40

Пять человек пострадали в тройном ДТП на трассе в Санкт-Петербурге

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Пять человек пострадали в массовом ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городского главка МЧС России.