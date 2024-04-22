Три человека погибли и двое пострадали при пожаре на заводе в Воронеже

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Три человека погибли и два пострадали во время пожара на предприятии в Воронеже. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Возгорание произошло в складских помещениях на электромеханическом заводе «ЭНИКмаш-В». Пожару был присвоен третий ранг сложности. Площадь горения превысила 500 квадратных метров.
Сотрудники МЧС вынесли из здания четыре пропановых и один кислородный баллоны. Сильного взрыва удалось избежать.
В настоящее время причины пожара выясняются. Пострадавших госпитализировали.
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В настоящее время причины пожара выясняются. Пострадавших госпитализировали.
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Анастасия Хохлова