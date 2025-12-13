В Москве дерево рухнуло на женщину
На юге Москвы дерево рухнуло на прохожую, у женщины сотрясение мозга и перелом
На юге Москвы в пятницу, 12 декабря, несколько деревьев рухнули на прохожих. Об этом сообщил телеканал «360».
Один из инцидентов произошёл напротив торгового центра «Ривьера», где ствол дерева упал на тротуар, задев 39-летнюю женщину. Пострадавшая получила серьёзные травмы, включая сотрясение мозга и открытый перелом малой берцовой кости на левой голени.
На проспекте Лихачёва также произошло падение дерева, которое зацепило женщину и подростка. Информации об их состоянии пока нет.
