В Москве дерево рухнуло на женщину

13 декабря 2025, 09:21

На юге Москвы дерево рухнуло на прохожую, у женщины сотрясение мозга и перелом

Фото: iStock/Motortion

На юге Москвы в пятницу, 12 декабря, несколько деревьев рухнули на прохожих. Об этом сообщил телеканал «360».