Три человека погибли и пять пострадали в ДТП на трассе в Пермском крае
На трассе в Пермском крае произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека, включая ребенка, и пострадали ещё пять. Эту информацию передает Telegram-канал «СУ СК России по Пермскому краю».
Авария с участием двух легковых автомобилей случилась вечером 5 января на автодороге Пермь–Березники в Добрянском округе.
«В результате происшествия погибло три человека, одна из которых пятилетняя девочка, еще пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести», — говорится в материале.Всех пострадавших госпитализировали, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.
Краевая прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств и причин дорожной катастрофы. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть трёх человек (часть 5 статьи 264 УК РФ).