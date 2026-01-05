Три человека погибли и пять пострадали в ДТП на трассе в Пермском крае

05 января 2026, 23:34

Фото: iStock/GummyBone

На трассе в Пермском крае произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека, включая ребенка, и пострадали ещё пять. Эту информацию передает Telegram-канал «СУ СК России по Пермскому краю».





Авария с участием двух легковых автомобилей случилась вечером 5 января на автодороге Пермь–Березники в Добрянском округе.





«В результате происшествия погибло три человека, одна из которых пятилетняя девочка, еще пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести», — говорится в материале.