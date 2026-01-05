В Подмосковье из-за неисправности печи сгорела вся семья

05 января 2026, 21:06

В Подольске отец и двое сыновей погибли в результате пожара

Фото: МЧС Московской области

В подмосковном Подольске пожар в двухэтажном жилом доме привёл к гибели трёх человек. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Московской области.