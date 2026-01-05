Достижения.рф

В Подмосковье из-за неисправности печи сгорела вся семья

В Подольске отец и двое сыновей погибли в результате пожара
Фото: МЧС Московской области

В подмосковном Подольске пожар в двухэтажном жилом доме привёл к гибели трёх человек. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Московской области.



Возгорание произошло в частном доме. Огонь быстро охватил все помещения здания. На месте пожара погибли мужчина и двое детей — мальчики семи и девяти лет. По информации спасательного ведомства, погибшие являются отцом и его сыновьями.

Предварительная версия причины происхождения пожара — неисправность печного отопления. Специалисты продолжают работу на месте для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Электростали, где сотрудницу клининговой компании травмировал лифт на складе.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0