В Подмосковье из-за неисправности печи сгорела вся семья
В подмосковном Подольске пожар в двухэтажном жилом доме привёл к гибели трёх человек. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Московской области.
Возгорание произошло в частном доме. Огонь быстро охватил все помещения здания. На месте пожара погибли мужчина и двое детей — мальчики семи и девяти лет. По информации спасательного ведомства, погибшие являются отцом и его сыновьями.
Предварительная версия причины происхождения пожара — неисправность печного отопления. Специалисты продолжают работу на месте для установления всех обстоятельств случившегося.
