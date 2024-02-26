Три человека погибли под атакой белгородской села Почаево

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Три человека погибли в результате атаки ВСУ на белгородское село Почаево, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В машине находились строители», — сообщил глава Белгородской области.
По его словам, в результате попадания устройства в автомобиль произошёл взрыв. Трое находившихся в машине строителя погибли от полученных травм.
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