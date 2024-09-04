Три человека погибли при обстреле со стороны ВСУ Новой Таволжанки под Белгородом

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Жизни трех человек унес обстрел со стороны боевиков ВСУ села Новая Таволжанка в Белгородской области, пишет глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа повторно подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Случилось самое страшное — погибли три мирных жителя. От полученных ран они скончались на месте до приезда бригад скорой», — сказано в публикации.Чиновник добавил, что у одного человека зафиксировано непроникающее ранение груди, живота и головы, а у другого — ранения спины, предплечья и ног, их госпитализировали.
Украинские неонацисты регулярно атакуют приграничные российские территории. Радикалы выбирают в качестве целей ни в чем не повинных гражданских.
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