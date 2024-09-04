Мужчина ударил ножом женщину за отказ в знакомстве в Подмосковье

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Мужчина напал на женщину с ножом в подмосковном Воскресенске, передает Telegram-канал «МК: срочные новости». Все произошло, когда потерпевшая шла домой ночью, а злоумышленник приставал, желая познакомиться и не принимая никаких отказов. После агрессор стал сыпать угрозами, один из жильцов дома напротив решил вступиться за женщину.
В момент перепалки нападавший схватил нож, полоснув им заступника и жертву. Мужчину задержали, а пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что извращенец в Москве приставал к 12-летней школьнице и требовал, чтобы она разделась. Сейчас в произошедшем разбираются полицейские.
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