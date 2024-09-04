Спасатели вынесли из подмосковного леса женщину, у которой отказали ноги

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
К пожилой женщине, у которой отказали ноги во время сбора ягод в лесу у деревни Нефедиха Дмитровского городского округа, пришли на помощь спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Отмечается, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил мужчина, который неподалёку собирал клюкву и стал свидетелем того, как женщине стало плохо.
Пенсионерку уложили на носилки и вынесли из леса и передали её ожидавшей на дороге бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации.
Читайте также:
Спасатели помогли медикам доставить в больницу 120-килограммового мужчину
В Шатуре из-за оставленной на плите кастрюли едва не сгорела квартира
Пятилетний житель Подмосковья помог огнеборцам вовремя потушить пожар
«Прибыв в район места вызова, спасатели связались с очевидцем происшествия по телефону и объяснили, как передать им геолокацию. Узнав точное местоположение пострадавшей, спасатели быстро нашли её. У женщины 1949 года рождения были характерные признаки инсульта», — говорится в сообщении.
Пенсионерку уложили на носилки и вынесли из леса и передали её ожидавшей на дороге бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации.
Читайте также:
Спасатели помогли медикам доставить в больницу 120-килограммового мужчину
В Шатуре из-за оставленной на плите кастрюли едва не сгорела квартира
Пятилетний житель Подмосковья помог огнеборцам вовремя потушить пожар
Лев Каштанов