Три человека погибли при столкновении двух мотоциклов в Татарстане

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Два мотоцикла BMW столкнулись около Иннополиса в Татарстане. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
Отмечается, что в результате аварии погибли оба водителя, а также пассажирка одного из мотоциклов.
После ДТП прокуратура организовала проверку. Ведомство проверит соблюдение требований безопасности движения по трассе.
Исполняющая обязанности прокуратора Верхнеуслонского района Алсу Данилова выехала на место происшествия.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП погиб российский триатлонист Игорь Сысоев. Федерация триатлона России выразила соболезнования родственникам и близким спортсмена, отметив, что он был выдающимся профессионалом.
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После ДТП прокуратура организовала проверку. Ведомство проверит соблюдение требований безопасности движения по трассе.
Исполняющая обязанности прокуратора Верхнеуслонского района Алсу Данилова выехала на место происшествия.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП погиб российский триатлонист Игорь Сысоев. Федерация триатлона России выразила соболезнования родственникам и близким спортсмена, отметив, что он был выдающимся профессионалом.
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Анастасия Чинкова