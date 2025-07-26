На Дмитровском шоссе случилось массовое ДТП с четыремя автомобилями
Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей случилось на Дмитровском шоссе. Движение в сторону области парализовано из-за аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.
Авария произошла рядом с Шолохово. В результате столкновения одна из легковых машин вылетела с проезжей части. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГАИ и бригады скорой медицинской помощи.
По предварительным данным, в ДТП есть пострадавшие. Детали пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что в Тамбове водитель автомобиля влетел в группу людей на пешеходном переходе, когда те пересекали дорогу на разрешающий сигнал светофора.
Изначально поступала информация, что машина сбила троих. Позже в региональном УМВД подтвердили это, добавив, что один человек погиб. Среди пострадавших, доставленных в больницу, есть ребенок.
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