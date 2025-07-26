На Дмитровском шоссе случилось массовое ДТП с четыремя автомобилями

26 июля 2025, 01:41

Фото: iStock/z1b

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей случилось на Дмитровском шоссе. Движение в сторону области парализовано из-за аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.