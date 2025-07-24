В Мытищах автобус врезался в отбойник
ДТП с автобусом произошло на улице Мира в Мытищах: водитель врезался в металлическое ограждение дороги. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Авария случилась около 15:30. В салоне автобуса марки ПАЗ в этот момент находилось семь пассажиров.
«В настоящее время никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался», — отмечается в сообщении.Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в городе Видное Ленинского округа курьеры устроили стрельбу из пневматического оружия. Инцидент произошёл на 3-й Радиальной улице. Полицейские задержали одного из участников инцидента, его привлекли к административной ответственности. Личность второго хулигана устанавливается.