В Мытищах автобус врезался в отбойник

24 июля 2025, 17:51

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

ДТП с автобусом произошло на улице Мира в Мытищах: водитель врезался в металлическое ограждение дороги. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Авария случилась около 15:30. В салоне автобуса марки ПАЗ в этот момент находилось семь пассажиров.





«В настоящее время никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался», — отмечается в сообщении.