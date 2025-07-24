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В Мытищах автобус врезался в отбойник

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

ДТП с автобусом произошло на улице Мира в Мытищах: водитель врезался в металлическое ограждение дороги. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Авария случилась около 15:30. В салоне автобуса марки ПАЗ в этот момент находилось семь пассажиров.

«В настоящее время никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался», — отмечается в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в городе Видное Ленинского округа курьеры устроили стрельбу из пневматического оружия. Инцидент произошёл на 3-й Радиальной улице. Полицейские задержали одного из участников инцидента, его привлекли к административной ответственности. Личность второго хулигана устанавливается.
Лев Каштанов

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