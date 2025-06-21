Три человека погибли в массовом ДТП с фурой в Иркутской области
Массовая авария с гибелью людей и возгоранием машин произошла на 90-м километре трассы «Байкал» в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
Автоинспекторы установили, что 30-летний водитель Honda Civic, направлявшийся из Иркутска в Слюдянку, выехал на встречную полосу движения, после чего столкнулся с тягачом Sitrak. Затем в них врезались еще два автомобиля: Honda Civic и Honda Integra. В результате ДТП две последние машины и фура загорелись и были полностью уничтожены огнем.
Отмечается, что в автокатастрофе погибли двое водителей и один пассажир. Также пострадали двое водителей, которые отказались от госпитализации.
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