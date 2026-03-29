Три человека погибли в массовом ДТП с КамАЗом под Ростовом-на-Дону
В Кагальницком районе Ростовской области столкнулись несколько автомобилей, что привело к жертвам среди участников ДТП. Об этом сообщили в пресс‑службе регионального ГИБДД.
Авария произошла ь на 29‑м километре автодороги Ростов — Ставрополь. Согласно информации, полученной от Госавтоинспекции, водитель Skoda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КамАЗом. От удара легковушку отбросило в сторону, и она врезалась в Toyota, которая двигалась в попутном направлении.
В результате аварии водитель Skoda и двое его пассажиров, в том числе ребенок, погибли на месте. Водителя «грузовика госпитализировали с травмами различной степени тяжести. В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники правоохранительных органов.
