В Волгоградской области столкнулись «Мерседес» и «Газель», есть пострадавшие

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Число пострадавших в аварии с пассажирской «Газелью» на трассе в Волгоградской области увеличилось до 13. Об этом сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
В субботу, 5 октября, на трассе Р-229 столкнулись «Газель» и «Mercedes». В результате аварии 30-летний водитель иномарки скончался на месте от полученных травм.
Уточняется, что все пострадавшие обратились за медицинской помощью. Их состояние оценивается как «средней степени тяжести». По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что автобус с игроками футбольного клуба «Ростов» попал в ДТП на МКАД после игры со столичным «Спартаком». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что все пострадавшие обратились за медицинской помощью. Их состояние оценивается как «средней степени тяжести». По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что автобус с игроками футбольного клуба «Ростов» попал в ДТП на МКАД после игры со столичным «Спартаком». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова