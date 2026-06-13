Три человека погибли в перевернувшейся лодке на Алтае — МЧС
В Алтайском крае в результате опрокидывания моторной лодки погибли трое — взрослый и двое детей, еще четверых несовершеннолетних спасли. Об этом сообщили в Центре управления регионом со ссылкой на краевое управление МЧС.
По данным ведомства, судном управлял 46-летний мужчина, всего на борту находились шестеро детей. Трагедия произошла в 10-12 метрах от берега, где плавсредство перевернулось.
Жертвами стали водитель и двое ребят в возрасте восьми и девяти лет. Остальных детей, по предварительной информации, спасли очевидцы.
В ликвидации последствий и поисковых работах задействовали 34 человека и девять единиц техники. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. На месте работают следователи, допрашиваются свидетели. Спасатели продолжают поиск тел погибших, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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