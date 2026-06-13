Три человека погибли в перевернувшейся лодке на Алтае — МЧС

13 июня 2026, 20:35

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Алтайском крае в результате опрокидывания моторной лодки погибли трое — взрослый и двое детей, еще четверых несовершеннолетних спасли. Об этом сообщили в Центре управления регионом со ссылкой на краевое управление МЧС.