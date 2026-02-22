В Петербурге мужчина выстрелил в лицо соседу
Ссора между соседями в одной из петербургских многоэтажек закончилась применением оружия. Об этом РЕН ТВ сообщили в пресс-службе регионального отделения Росгвардии.
Согласно полученной информации, злоумышленником оказался 37-летний житель Петербурга. Мужчина выстрелил в лицо соседу из аэрозольного пистолета «Пионер» в результате конфликта возле дома на улице Солдата Корзуна. Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Кировскому району прибыли на место по заявке о конфликте и задержали подозреваемого.
Правонарушителя доставили в восьмой отдел полиции. Пострадавшего госпитализировали в одну из больниц Санкт‑Петербурга. Сведения о его состоянии уточняются.
