Обломки БПЛА упали на школу и детский сад в Волгограде

11 октября 2025, 03:37

Обломки БПЛА повредили школу и детский сад в Волгограде

Фото: istockphoto / Olena Bartienieva

В результате атаки беспилотников на Волгоградскую область пострадал один человек, повреждены здания школы и детского сада. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.





Наибольший удар пришелся на областную столицу. Там на улице 50 лет Октября из-за падения обломков повреждения получили три многоквартирных дома, в зданиях школы и детского сада выбило стекла.



На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. По словам губернатора, жильцам поврежденных квартир предоставят ночлег в пунктах временного размещения.



«Врачи оказывают медицинскую помощь мужчине пенсионного возраста, получившему ранения осколками оконного стекла, — угрозы для жизни нет», — подчеркнул Бочаров.