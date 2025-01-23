Три человека погребены заживо в Абхазии

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Три человека погибли в Гагре из-за несчастного случая. Об этом сообщили в МЧС по Гагрскому району.
Отмечается, что на мужчин обрушилась земля во время работ по рытью водоотвода. Местный житель нанял рабочих, чтобы провести водоотвод около вокзала на Сухумском шоссе.
Заказчик с двумя мужчинами спустился в яму после проведенных работ, в это же время на них обрушилась земля. К тому моменту, когда о ЧП стало известно, мужчины уже скончались.
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Екатерина Коршунова