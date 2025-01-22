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Во Владивостоке курсант пострадал из-за взорвавшейся у него в руках мины

Baza: на выставке во Владивостоке в руках у курсанта взорвалась мина
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

Мина американского производства взорвалась в руках у курсанта, который посетил выставку ко Дню военного инженера во Владивостоке. Об этом пишет Telegram-канал Baza.


Инцидент произошел во вторник, 21 января. Один из курсантов заинтересовался миной из США, лежащей на столе среди экспонатов. Он взял мину в руку, и сразу же раздался взрыв.

В результате детонации снаряда курсант получил минно-взрывные травмы и многочисленные ранения. Согласно информации канала, у пострадавшего оказались повреждены кисти рук, бедра и шея.

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#мина
В ЯНАО мать и дочь пытались отравить сына и брата
22 января 2025, 20:03

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Мать с помощью дочери травила медицинскими препаратами родного сына брата в Ямало-Ненецком автономном округе. После возвращения из тюрьмы он принялся терроризировать близких, которые захотели таким способом избавиться от него.
Сын Жанны и брат Кристины Г. вернулся из тюрьмы совершенно неуправляемым. Родные начали незаметно травить его, подсыпая лекарства в алкоголь и вливая ему в рот во время сна. Бывший заключенный попал в больницу, где его спасли, не заметив ничего подозрительного.

Через некоторое время женщины сделали еще одну попытку убийства, подговорим собутыльника мужчины Андрея подпихнуть жертве заранее заготовленную бутылку. Мужчина второй раз попал в больницу и снова выжил, но на этот раз врачи обнаружили в анализах подозрительное сочетание медицинских препаратов.

Фото: istockphoto/Jose Jonathan Heres

Судебные разбирательства продолжались в течение года. Женщины приводили многочисленные доказательства побоев и прочих издевательств, которым их подвергал близкий родственник. Однако покушение на убийство остаётся таковым независимо от личных качеств и поведения потерпевшего. Взявшие на себя роль карающей инстанции Жанна, Кристина и их соучастник Андрей приговорены к девяти годам лишения свободы каждый.

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В Красногорске две семьи отравились средством от насекомых в частном доме
22 января 2025, 19:00

Фото: пресс-служба прокуратуры МО

Шесть жильцов частного дома в посёлке Истра Красногорского городского округа, в том числе четверо детей, обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«По предварительной, информации, накануне в доме проводили обработку помещений от насекомых инсектицидным средством. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни и здоровью нет», – отметили в пресс-службе.
Красногорская городская прокуратура организовала проверку. В ходе неё она установит обстоятельства произошедшего, а также изучит бытовые условия проживания несовершеннолетних.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Эрдоган заплакал на церемонии прощания с жертвами пожара на горнолыжном курорте
22 января 2025, 18:45

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: kremlin.ru)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог сдержать эмоций и заплакал на прощании с жертвами пожара на горнолыжном курорте в провинции Болу. Трагедия унесла жизни 76 человек.
Об этом сообщает газета Hürriyet. В публикации уточняется, что Эрдоган посетил похороны восьми членов одной семьи, которые не сумели выбраться из горящего здания гостиницы. Во время церемонии прощания глава государства заплакал. Справившись с эмоциями, он выразил соболезнования родственникам погибших и принял участие в заупокойной молитве.

Пожар охватил отель Grand Kartal. От огня, дыма и под обрушившимися стенами и перекрытиями погибли 76 человек. Среди жертв как граждане Турции, так и туристы из других стран, приехавшие на отдых. Россиян в числе погибших нет.

Ранее президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Эрдогану и народу Турции в связи с трагедией.

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Кандидата в депутаты от ЛДПР могут посадить на 10 лет за ДТП в Подмосковье
22 января 2025, 18:13

Фото: iStock/Hakase_

Кандидату в депутаты от ЛДПР, 33-летнему Андрею Ч., грозит 10 лет колонии из-за того, что протаранил машину ДПС в Московской области, а затем скрылся после совершения преступления. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Андрей работал водителем снегоуборочной машины. В декабре 2024 года сотрудник ГИБДД попросил его показать документы, и Андрей решился устроить ДТП.

Виновник происшествия скрывался у родных в Тверской области последние полтора месяца.



Недавно его задержали, прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, пишет Mash.

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#машины
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В Сергиевом Посаде поймали афериста, обманувшего женщину на 3,5 млн рублей
22 января 2025, 13:39

Фото: iStock / fizkes

Полицейские задержали в Сергиево-Посадском городском округе мошенника, выманившего у 57-летней местной жительницы 3,5 млн рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве. Установлено, что с женщиной по телефону связался якобы «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил, что на неё пытаются оформить финансовый заём третьи лица. Звонивший убедил, что для предотвращения противоправных действий ей нужно самостоятельно оформить кредит, обналичить деньги и передать курьерам для перевода в цифровую валюту, чтобы обеспечить их сохранность. Женщина сделала это», – рассказала Петрова.
В результате по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 32-летний житель Марий Эл. Возбуждено уголовное дело по стать о мошенничестве. Злоумышленник заключён под стражу.

Полицейские устанавливают соучастников фигуранта, выявляют дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

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Позвал помириться и выпить кофе, но вместо этого убил: в Воронежской области муж расправился с молодой супругой
22 января 2025, 13:20

Светлана (фото: социальные сети)

В ночь с 16 на 17 января в лесу под Лисками Воронежской области было найдено тело 32-летней Светланы Ш., старшей медсестры местной больницы. Предварительный осмотр показал, что смерть женщины была насильственной. Травмы, полученные жертвой, указывали на жестокое убийство. О подробностях трагедии расскажет «Радио 1».

«Если исчезну — виноват муж»


Светлана заранее сообщила близким, что в случае её исчезновения виновником станет её муж Денис. Вероятно, когда она поняла, что супруг везёт её не мириться, она успела оповестить об этом родных.

Однако искать подозреваемого долго не пришлось. На следующий день Денис сам пришёл в полицию и признался в совершении преступления. Мужчина не проявил раскаяния, объяснив свои действия тем, что его жена «достала», но подробности не уточнил.

Выяснилось, что накануне супруги поссорились. В их семье были натянутые отношения, муж с женой часто ссорились. Светлана несколько раз пыталась уйти, но вновь возвращалась к возлюбленному.

«Она уходила от него, а потом снова возвращалась. Мы просили её уйти, она обещала, но тянула время. Не хотела, чтобы семья разрушилась. Но на его поведение жаловалась неоднократно: он мог поднять руку. Мы переживали за неё», — рассказывают друзья девушки в Вести Воронеж.

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Пригласил выпить кофе


В тот вечер, 16 января, Денис предложил жене встретиться и поговорить за чашкой кофе. Светлана согласилась, даже не подозревая, что может произойти нечто плохое.

В итоге мужчина увёз её за город, а на вопросы не отвечал. Запаниковав, девушка начала писать сообщения друзьям и близким.

Мужчина остановил машину, когда доехал до леса, в котором напал на жену. После преступления он оставил её тело, накрыв его курткой, и уехал.

Фото: istockphoto / Pawel Kajak

После убийства лёг спать


После преступления Денис спокойно вернулся домой, принял душ и лёг спать. Только на следующее утро он пошёл в полицию, чтобы признаться в содеянном.

Мужчина работал водителем фуры, был спокойным и приветливым на людях. Однако родные Светланы знали, что он был скрытым тираном. Они долго просили девушку уйти от него.

В настоящее время на Дениса возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина арестован и помещён в СИЗО. Экспертиза установила, что он был вменяем и осознавал свои действия.

Родители погибшей занимаются организацией похорон и оформлением опеки на пятилетнего внука.

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#убийство
#отношения
#сизо
#статьи
#воронежская область
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В Татарстане 14-летняя школьница забеременела после изнасилования своим братом
22 января 2025, 13:15

Фото: istockphoto/SB Arts Media

Четырнадцатилетняя жительница Татарстана забеременела после того, как ее изнасиловал собственный брат. Это произошло в Нижнекамске.
Об этом ужасающем случае рассказало сетевое издание KazanFirst. Однажды пострадавшая пришла домой из школы и легла отдохнуть, так как рано встала и сильно устала на уроках. Незаметно девочка уснула. Проснулась она от боли: школьницу насиловал её собственный 20-летний брат. Поскольку он весит под 100 килограммов, освободиться у хрупкой девочки-подростка не было никакой возможности. По всей вероятности, молодой человек был в тот момент сильно пьян.

Сначала школьница никому ничего не рассказывала, тем более родителям, так как ей было стыдно. Однако в январе этого года выяснилось, что она беременна. Тогда пришлось рассказать обо всём случившемся. Похотливого родственника задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело об изнасиловании.

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#школьница
#изнасилование
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В Ставрополе молодой извращенец попытался изнасиловать старушку
В Ставрополе молодой насильник попытался надругаться над пенсионеркой
22 января 2025, 11:54

Фото: istockphoto/txking

Чудовищный случай произошёл в Ставрополе. Возле Тухачевского рынка при свете дня молодой мужчина попытался изнасиловать беспомощную старушку.
Инцидент произошёл на автомобильной стоянке, сообщает сетевое издание 26.RU («Ставрополь Онлайн»). Пожилая женщина шла к пешеходному переходу и остановилась передохнуть, опершись рукой на стоящую машину. Извращенец очевидно шёл за ней следом, потому что сразу же оказался рядом. Он резко дёрнул пенсионерку за воротник, так что она была вынуждена опереться на сумку, чтобы не упасть. Затем насильник стащил с бабушки трусы и начал пристраиваться к ней сзади.

На помощь пожилой жертве насилия бросилась одна из покупательниц рынка, но неадекват оттолкнул её одной рукой, а другой схватил пенсионерку за воротник и попытался оттащить куда-то в сторону. Подоспевшие на крики люди повалили геронтофила на землю и заадержали.

Тут же появились полицейские, которых, оказывается, ранее вызвала другая женщина. Она сказала стражам порядка, что её сын ведёт себя неадекватно в общественном месте. Выяснилось, что 34-летний мужчина наблюдается у психиатра. Из-за того, что он давно не принимал лекарства, состояние его ухудшилось. Задержанного передали прибывшим медикам. Потрясённой пенсионерке также потребовалась медицинская помощь. Госпитализировали их, разумеется, раздельно.

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#инцидент
#онлайн
#ставропольский край
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Иностранец украл из частного дома в Подмосковье имущество на миллион рублей
22 января 2025, 09:18

Фото: istockphoto/txking

29-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья задержали по подозрению в краже из частного дома в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Злоумышленник вечером перелез через забор на придомовую территорию одного их коттеджей в красногорском микрорайоне Опалиха, отжал входную дверь металлической пластиной, проник в дом и вынес оттуда деньги и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба от кражи составила миллион рублей», — говорится в сообщении.
Следователи вычислили подозреваемого и задержали его по месту временного проживания в городском округе Люберцы. В квартире задержанного была обнаружена часть украденных вещей.

Сейчас полиция устанавливает причастность задержанного к другим преступлениям.

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#мвд московской области
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