Во Владивостоке курсант пострадал из-за взорвавшейся у него в руках мины

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Мина американского производства взорвалась в руках у курсанта, который посетил выставку ко Дню военного инженера во Владивостоке. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел во вторник, 21 января. Один из курсантов заинтересовался миной из США, лежащей на столе среди экспонатов. Он взял мину в руку, и сразу же раздался взрыв.
В результате детонации снаряда курсант получил минно-взрывные травмы и многочисленные ранения. Согласно информации канала, у пострадавшего оказались повреждены кисти рук, бедра и шея.
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