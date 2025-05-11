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Три человека пострадали при пожаре на нефтегазовом месторождении в Сибири. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, возгорание началось накануне вечером. Уточняется, что загорелись две нефтегазовые скважины. В результате горения одна вышка разрушена. Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как тяжелое.
«Десятого мая при проведении буровых работ в Пуровском районе ЯНАО в результате нештатной ситуации пострадали три работника, два из них — сотрудники подрядных организаций», — сказано в заявлении ООО «Харампурнефтегаз», приведенном РИА Новости.
В материале Baza сказано, что огненные столбы достигают 25-метровой высоты. Тушение пожара продолжается.
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