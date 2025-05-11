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Три человека пострадали при пожаре на нефтегазовом месторождении в Сибири

Фото: istockphoto/grafoto

Фото: istockphoto/grafoto

Три человека пострадали при пожаре на нефтегазовом месторождении в Сибири. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, возгорание началось накануне вечером. Уточняется, что загорелись две нефтегазовые скважины. В результате горения одна вышка разрушена. Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как тяжелое.
«Десятого мая при проведении буровых работ в Пуровском районе ЯНАО в результате нештатной ситуации пострадали три работника, два из них — сотрудники подрядных организаций», — сказано в заявлении ООО «Харампурнефтегаз», приведенном РИА Новости.

В материале Baza сказано, что огненные столбы достигают 25-метровой высоты. Тушение пожара продолжается.

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#мир
#россия
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#новости
#происшествие
#нефть
#газ
#сибирь
СК проверит гражданство родителей осквернивших георгиевскую ленту детей
11 мая 2025, 19:44

Фото: istockphoto/blinow61

Следователи проверят, законно ли родители детей, осквернивших флаг с изображением георгиевской ленты, получили гражданство РФ. Об этом проинформировали в СК РФ в воскресенье, 11 мая.
«Также следственными органами в рамках расследования уголовного дела по ст. 293 УК РФ («Халатность») будет дана правовая оценка законности получения российского гражданства родителями несовершеннолетних», — сказано в сообщении ведомства.

Правоохранители добавили, что дети, растоптавшие флаг с изображением георгиевской ленты, учатся в четвертом и втором классах.

Накануне в сеть попали кадры, где дети растоптали флаг с изображением георгиевской ленты. Личности малолетних в тот же день были установлены сотрудниками ФСБ России.

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Профессор МГУ лишился двух квартир в Москве из-за мошенников
11 мая 2025, 16:37

Фото: iStock/JuYochi

Профессор МГУ попался на мошенническую схему. Аферисты лишили мужчину двух квартир в Москве.
Дочь пострадавшего сообщила Readovka, что она получила сообщение от риэлтора о необходимости передачи новым владельцам акты приема-передачи. При этом отец заявил девушке, что не продавал недвижимость. Общий ущерб составил 24 млн рублей.

Проверка в ЕГРН показала, что квартиры уже перешли к другим собственникам. Дочь профессора отметила, что отец отказывается от общения и не хочет ничего объяснять. Мужчина перестал отвечать на звонки. Девушка не исключает и более существенной потери от действий мошенников. По ее мнению, отец мог снять с банковских счетов все сбережения и передать преступникам.

По данным источника, мужчина все-таки написал заявление в полицию.

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Школьник спас девушку от похищения
Школьник отбил девушку из рук похитителя
11 мая 2025, 16:26

Фото: iStock/m-gucci

Школьник проявил храбрость не по годам. Мальчик набросился на похитителя девушки.
Инцидент произошел в Ростовской области в Волгодонске. Как сообщает SHOT, накануне в обед неизвестный сзади набросился на 19-летнюю девушку. Мужчина схватил ее и попытался утащить. На крики о помощи прибежал школьник. Мальчик начал отбивать девушку из рук взрослого мужчины. Последний решил скрыться с места похищения. Неизвестный запрыгнул в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Вместе с ним в салоне находился еще один человек.

Проводится проверка, полиция разыскивает подозреваемых.

Вначале мая в Москве школьник попытался задушить свою мать за запрет играть в видеоигры. 12-летний мальчик набросился на женщину в порыве гнева. Ей удалось вырваться и вызвать специалистов. Последние посоветовали матери показать ребенка психиатрам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Белоруссии трактор столкнулся с поездом
В Белоруссии трактор столкнулся с поездом, в котором было более 150 пассажиров
11 мая 2025, 15:31

Фото: iStock/designbydx

В Брестской области Белоруссии трактор столкнулся с поездом, в котором находился 151 человек. Об этом сообщила Белорусская железная дорога.
Авария произошла на регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника перегона Кобрин — Городец при работающей световой и звуковой сигнализации. Трактор столкнулся со вторым и третьим вагонами пассажирского поезда №676 Брест — Гомель.

Отмечается, что никто не пострадал. Повреждение получила обшивка поезда, железнодорожный состав отправился с задержкой. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

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На Шри-Ланке 21 человек погиб при падении автобуса со скалы
11 мая 2025, 15:05

Фото: iStock/conejota

На Шри-Ланке автобус сорвался со скалы, погиб 21 человек. Об этом информирует местный новостной портал Adaderana со ссылкой на правоохранительные органы.
Авария произошла в Котмале, в Центральной провинции Шри-Ланки. Автобус, который следовал из южного паломнического места Катарагама в Курунегала, съехал с дороги и упал с высоты около 100 м со скалы.

Согласно информации источника, минимум 35 человек пострадали. Их госпитализировали в больницы Нувара-Элии и Котмале. Личности погибших пока не установили.

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