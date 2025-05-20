В Подмосковье на трассе спорткар врезался в ограждение и загорелся

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На трассе в Подмосковье спорткар марки McLaren врезался в ограждение и загорелся, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на очевидца.
Отмечалось, что обломки автомобиля разлетелись на 300 метров. По данным главного управления МВД России по Московской области, инцидент произошел на 4-м километре автодороги М-1 «Северный обход Одинцово».
Со слов пресс-службы главка МВД РФ по региону, состояние здоровья водителя и пассажира уточняется.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.
По данным источника «Известий», за рулем, предположительно, находился гонщик Василий Куденко.
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«По предварительной информации, мужчина 1981 года рождения, управляя легковым автомобилем, совершил столкновение с дорожным ограждением, после чего произошло возгорание автотранспорта», — отмечалось в Телеграм-канале ведомства.
Со слов пресс-службы главка МВД РФ по региону, состояние здоровья водителя и пассажира уточняется.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.
По данным источника «Известий», за рулем, предположительно, находился гонщик Василий Куденко.
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Ольга Енгалычева