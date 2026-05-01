Три человека пострадали в массовой аварии с грузовиками под Петербургом
В Тосненском районе Ленинградской области на федеральной трассе М‑11 «Нева» произошло серьезное ДТП с участием нескольких транспортных средств. Об этом сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Авария случилась в 01:00 на 604‑м километре магистрали. По предварительным данным, столкнулись бензовоз и три грузовых автомобиля.
В результате ДТП пострадали три человека. Их состояние и характер полученных травм в настоящий момент уточняются.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС России, бригады скорой помощи и представители ГИБДД. Врачи и спасатели оказали помощь пострадавшим, а правоохранители приступили к выяснению обстоятельств аварии.
Движение на участке ДТП временно затруднено. Водителей просят по возможности выбирать альтернативные маршруты.
