Пожар на ферме в Подмосковье охватил тысячу квадратных метров
Возгорание произошло на территории животноводческой фермы и прилегающего административного здания в селе Ольгово Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
По данным экстренных служб, к моменту прибытия первых пожарных расчетов огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров. Для борьбы с возгоранием ведомство привлекло 40 сотрудников личного состава и 15 единиц спецтехники.
По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства возникновения пожара выясняют дознаватели МЧС.
Ранее крупный пожар произошел на борту американского эсминца. Судно находится в Индо-Тихоокеанском регионе.
