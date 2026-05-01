Достижения.рф

Пожар на ферме в Подмосковье охватил тысячу квадратных метров

Фото: iStock/O_Lypa

Возгорание произошло на территории животноводческой фермы и прилегающего административного здания в селе Ольгово Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.



По данным экстренных служб, к моменту прибытия первых пожарных расчетов огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров. Для борьбы с возгоранием ведомство привлекло 40 сотрудников личного состава и 15 единиц спецтехники.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства возникновения пожара выясняют дознаватели МЧС.

Ранее крупный пожар произошел на борту американского эсминца. Судно находится в Индо-Тихоокеанском регионе.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0