Четыре человека погибли при крушении круизного катера в Индии
В районе плотины Барги в Индии из‑за сильного шторма потерпел крушение круизный катер с туристами, есть жертвы. Об этом сообщает издание Hindustan Times.
Инцидент случился неподалеку от острова Кхамария. Внезапное ухудшение погоды спровоцировало порывистый ветер и высокие волны. Под их воздействием судно перевернулось и стало тонуть в водохранилище.
По информации полиции, на борту катера находилось от 29 до 40 человек. Согласно последним сведениям, в результате ЧП погибли четыре человека, еще около 15 числятся пропавшими без вести. Местные власти и экстренные службы продолжают поисково‑спасательную операцию.
Ранее спасатели обнаружили лодку, на которой топ-менеджер «Яндекса» и трое его товарищей вышли на рыбалку.
