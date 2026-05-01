Неизвестный ранил ножом пятерых человек в американской школе

Пять человек пострадали при нападении на школу в США
Фото: iStock/zoka74

В старшей школе города Такома (штат Вашингтон) неизвестный ранил ножом минимум пятерых человек. Об этом сообщило местное отделение телеканала Fox News.



Инцидент случился в четверг после 12:00. Согласно полученной информации, в результате нападения пятерых человек госпитализировали с колото-резаными ранами, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Как утверждает NBC News, среди пострадавших — четверо учащихся школы и охранник учебного заведения. По предварительным данным, подозреваемого в совершении нападения задержали сотрудники полиции. Личность и мотивы преступника остаются неизвестными.

Ранее 19-летний житель Воронежа с ножом в руках напал на своего отчима. Юношу будут судить за покушение на убийство.

Александр Огарёв

