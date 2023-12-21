Три человека пострадали в Мытищах при столкновении автомобиля с остановкой

Фото: телеграм-канал ГУ МВД РФ по МО
В Мытищах автомобиль после столкновения с двумя машинами въехал в остановку общественного транспорта. Пострадали два человека, сообщили в подмосковном главке МВД.
«ДТП произошло возле одного из домов, расположенных на Новомытищинском проспекте. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля столкнулся с двумя стоящими перед светофором транспортными средствами, одно из которых сбило двух пешеходов на остановке общественного транспорта», – сообщается в телеграм-канале ведомства.Там уточнили, что пострадали водитель одного из автомобилей и двое пешеходов 2002 и 2006 годов рождения. Пострадавшие госпитализированы, данные об их состоянии не уточняются. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Лора Луганская