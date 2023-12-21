В Одинцове задержали мужчину, нецензурно оскорблявшего пожилых прохожих

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Полицейские задержали мужчину, оскорблявшего пожилых прохожих в Одинцове. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Ранее в ходе мониторинга интернета была выявлена видеозапись, на которой мужчина нецензурно выражается в адрес пожилых граждан. Сотрудники полиции установили правонарушителя и доставили в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства. Им оказался местный житель 1986 года рождения», – уточнила Петрова.Полицейские составили на мужчину протокол по статье Кодекса об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство». Собранные в отношении злоумышленника материалы направят в суд для принятия решения.
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