В больнице остаётся один пострадавший после падения льда с крыши в Люберцах

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Один пострадавший в результате падения наледи и снега с крыши здания в Люберцах остаётся в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Медицинская помощь оказывается пациенту в полном объёме. Второй пострадавший, несмотря на усилия врачей, скончался из-за множественных травм», – уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в вреду с крыши здания военкомата в Люберцах упали наледь и снег. В результате травмы получили четыре человека, трое из них были отправлены в больницу.
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Лора Луганская