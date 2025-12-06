Землетрясение произошло в Краснодарском крае
Землетрясение магнитудой 4,1 балла произошло в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC-CSEM).
Аппаратура зафиксировала подземные толчки 6 декабря в 13.13 мск. Эпицентр находился в восьми километрах к северо-востоку от поселка Лазаревское. Координаты составили 43,85 градуса северной широты и 39,35 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине десяти километров в Черном море.
Такое явление относится к слабым и, как правило, не вызывает значительных повреждений и разрушений. Как сообщает Sochi1, жители города Сочи также ощутили небольшие подземные толчки. Об этом они писали в социальных сетях.
