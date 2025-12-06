Землетрясение произошло в Краснодарском крае

06 декабря 2025, 18:04

Слабое землетрясение зафиксировали в Лазаревском районе

Фото: iStock/allanswart

Землетрясение магнитудой 4,1 балла произошло в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC-CSEM).