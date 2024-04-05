Три человека ранены в Брянской области после обстрела ВСУ

Фото: iStock/maxim4e4ek
Украинская сторона обстреляла посёлок Суземки в Брянской области, пострадали три человека. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы совершили обстрел Суземки — административного центра Суземского района. По предварительной информации, в результате террористической атаки трое мирных жителей получили легкие ранения», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Читайте также:
Установлена цель, которую пытались атаковать более 40 беспилотников ВСУ
ПВО отразила массовый налёт беспилотников ВСУ, всего сбито 53 дрона над территорией РФ
Губернатор Бусаргин: БПЛА уничтожили в Энгельсе Саратовской области
Элина Позднякова