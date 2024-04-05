Установлена цель, которую пытались атаковать более 40 беспилотников ВСУ

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Более 40 дронов пытались атаковать военный аэродром в Ростовской области. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что атака началось около половины второго ночи. Средствами ПВО были уничтожены 44 беспилотника, которые направлялись в сторону аэродрома.
Ещё спустя полчаса несколько дронов атаковали Морозовский РЭС. В результате этой атаки и взрыва трёх БПЛА административное здание, два автомобиля и трансформаторы получили повреждения.
Спустя 10 минут после этого ещё один беспилотник взорвался недалеко от частного дома. В результате здание было повреждено, жители не пострадали.
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Ещё спустя полчаса несколько дронов атаковали Морозовский РЭС. В результате этой атаки и взрыва трёх БПЛА административное здание, два автомобиля и трансформаторы получили повреждения.
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Анастасия Чинкова