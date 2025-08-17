Женщина на Nissan сбила четырехлетнюю девочку в Иркутской области
В Иркутской области четырехлетняя девочка попала под колеса автомобиля Nissan X-Trail, за рулем которого находилась 38-летняя женщина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла во дворе жилого дома в Ангарске. Ребенок выбежал на проезжую часть, когда по ней двигалась машина. В результате его доставили в больницу с различными травмами.
В настоящее время полиция проводит проверку по факту ДТП, выясняются точные обстоятельства произошедшего. В ведомстве призвали родителей уделять особое внимание безопасности детей.
Ранее сообщалось, что в Горно-Алтайске на пешеходном переходе автомобиль Honda Stepwgn сбил 17-летнюю девушку.
Читайте также: