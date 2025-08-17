Достижения.рф

Женщина на Nissan сбила четырехлетнюю девочку в Иркутской области

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Иркутской области четырехлетняя девочка попала под колеса автомобиля Nissan X-Trail, за рулем которого находилась 38-летняя женщина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.



Авария произошла во дворе жилого дома в Ангарске. Ребенок выбежал на проезжую часть, когда по ней двигалась машина. В результате его доставили в больницу с различными травмами.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту ДТП, выясняются точные обстоятельства произошедшего. В ведомстве призвали родителей уделять особое внимание безопасности детей.

Ранее сообщалось, что в Горно-Алтайске на пешеходном переходе автомобиль Honda Stepwgn сбил 17-летнюю девушку.

Лидия Пономарева

