Три дома сгорело во время пожара в Дагомысе
В кубанском Дагомысе произошёл пожар на улице Ленинградской. Об этом пишет телеграм-канал «ЧП Сочи».
Уточняется, что сообщение о возгорании поступило диспетчеру Сочинского пожарно‑спасательного гарнизона 19 октября. На место направили пожарных.
По прибытии первых расчётов установили, что, по предварительным данным, горят два частных дома на общей площади около 200 квадратных метров.
К ликвидации пожара привлекались 38 человек и 12 единиц техники от РСЧС, в том числе 26 спасателей и 8 единиц техники от МЧС России.
