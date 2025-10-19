В Дагестане отстранили от работы воспитателя детсада за грубое обращение с детьми

19 октября 2025, 20:28

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В дагестанском Дербенте помощницу воспитателя одного из детских садов отстранили от работы после жалоб родителей на грубое обращение с детьми. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации города.