В Дагестане отстранили от работы воспитателя детсада за грубое обращение с детьми
В дагестанском Дербенте помощницу воспитателя одного из детских садов отстранили от работы после жалоб родителей на грубое обращение с детьми. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации города.
Ранее в местных Telegram-каналах распространилось видео, на котором женщина шлёпнула одного ребёнка и несколько раз грубо потянула других, чтобы усадить их за стол. После обращения родителей и просмотра записей камер видеонаблюдения выяснилось, что инцидент произошел 13 октября.
По итогам внутреннего обсуждения с участием профсоюза было принято решение отстранить помощницу воспитателя от работы с 17 октября.
Прокуратура города и Следственный комитет по республике организовали проверки. В мэрии пообещали, что по их итогам специалисты примут объективное и справедливое решение.
