«Три дозы лекарства и судороги»: В Новочеркасске женщина не выжила после родов

08 апреля 2026, 21:53

В роддоме Новочеркасска 27-летняя женщина впала в кому и скончалась после уколов

В Ростовской области Минздрав проводит проверку после того, как беременная женщина впала в кому и скончалась после родов. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.





Инцидент произошёл в Новочеркасске. 27-летнюю Анну привезли в роддом со схватками. Со слов родственников, ей вкололи лекарство.

«Уже после первой процедуры она пожаловалась на сильные боли и трясущиеся ноги», — говорится в публикации.