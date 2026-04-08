«Три дозы лекарства и судороги»: В Новочеркасске женщина не выжила после родов
В роддоме Новочеркасска 27-летняя женщина впала в кому и скончалась после уколов
В Ростовской области Минздрав проводит проверку после того, как беременная женщина впала в кому и скончалась после родов. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.
Инцидент произошёл в Новочеркасске. 27-летнюю Анну привезли в роддом со схватками. Со слов родственников, ей вкололи лекарство.
«Уже после первой процедуры она пожаловалась на сильные боли и трясущиеся ноги», — говорится в публикации.Врач ввёл ещё три дозы, после чего у женщины начались судороги. В итоге она впала в кому, а медики экстренно провели операцию и извлекли ребёнка. Его жизни сейчас ничто не угрожает.
Анну доставили в перинатальный центр областного центра, но врачи не смогли её спасти. У женщины остался ещё один ребёнок, ему пять лет. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства инцидента.