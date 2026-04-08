В Марий Эл две реки вышли из берегов и затопили около 500 домов и участков

08 апреля 2026, 21:12

В Республике Марий Эл уровень воды в реках повысился, что привёло к подтоплениям в трёх муниципальных образованиях. Подробности сообщает ГУ МЧС РФ по региону.





В ведомстве уточнили, что вода зашла в жилые дома и на приусадебные участки. В Йошкар-Оле 142 жилых дома и 142 приусадебных участка оказались полностью затоплены. В населённом пункте Нолька Медведевского района половодье привело к затоплению ещё 60 жилых домов и 110 приусадебных участков.



Поимо этого, вода залила дома в населённых пунктах Куяр и Три Рутки Горномарийского района. Всего стихия подтопила 257 жилых домов и 307 приусадебных участков. Причина подтоплений — реки Малая Кокшага и Рутка, которые вышли из берегов. В МЧС подчеркнули, что погибших и пострадавших из-за паводка нет.





