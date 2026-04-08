На западе Москвы человека зажало в машине из-за ДТП с несколькими автомобилями
На западе Москвы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на осведомлённый источник, в одной из машин оказался зажат человек.
Авария произошла на проспекте Багратиона. Участниками ДТП стали несколько транспортных средств. В результате происшествия один человек не смог покинуть машину самостоятельно. Прибывшие сотрудники экстренных служб начали его освобождать.
Кроме того, в 400 метрах от места этой аварии случилось ещё одно ДТП. Там столкнулись два автомобиля марки Mercedes. В результате происшествия один человек получил травмы.
В тот же день автомобиль марки Lexus врезался в жилой многоквартирный дом на Большой Грузинской улице в центре Москвы.
