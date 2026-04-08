В Москве мигрант поджёг локомотив в депо за 100 тысяч рублей
В Москве сотрудники транспортной полиции и регионального управления ФСБ задержали 28-летнего иностранца. Как сообщает ТАСС, он подозревается в диверсии.
По информации следствия, неизвестный в одном из мессенджеров предложил мужчине совершить диверсию за 100 тысяч рублей. После этого иностранец взял бутылку с горючей жидкостью, проник на территорию депо в районе железнодорожной станции Марк Савёловского направления и поджёг локомотив.
Злоумышленник снял видео горящего вагона и отправил запись куратору для отчёта. Вскоре правоохранители задержали его по месту временного пребывания в столице. Сотрудники ведомств устанавливают возможных соучастников мигранта.
Ранее в Екатеринбурге мигрант заманил 11-летнюю школьницу в гости и надругался над ней.
