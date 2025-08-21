Три электросамоката «Юрент» по неизвестным причинам оказались на дне Байкала
На дне озера Байкал в районе посёлка Слюдянка были обнаружены три электросамоката. Об этом сообщила Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура по итогам проверки.
Выяснилось, что утонувшие электросамокаты принадлежат сервису компании «Юрент». По данным ведомства, согласно информации от партнёра организации – индивидуального предпринимателя, техника попала в воду в ночное время.
Самокаты уже были извлечены из озера. В отношении нарушителей, по данным прокуратуры, компания применила меры ответственности, назначив штраф в размере 30 тысяч рублей.
Ведомство подчеркнуло, что подобные инциденты негативно влияют на экологическую обстановку в уникальном водоёме и призвало всех пользователей соблюдать правила эксплуатации и бережно относиться к природе.
