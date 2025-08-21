В Екатеринбурге двухлетнему мальчику оторвало руку на эскалаторе в ТЦ
Двухлетнему ребёнку оторвало руку на эскалаторе в торговом центре Екатеринбурга. Об этом сообщает местный портал e1.ru.
Отмечается, что мама пострадавшего отвлеклась и не заметила, как сын засунул кисть в щель между ступеньками и перилами. На помощь матери, которая пребывала в шоковом состоянии и кричащему мальчику, сбежались все находившиеся рядом. По счастливому стечению обстоятельств, в соседнем магазине находился врач, который оказал малышу первую помощь. Ему же вместе с другими очевидцами и сотрудниками ТЦ удалось достать застрявшую в конструкции эскалатора руку.
Скорая помощь оперативно прибыла на место происшествия и доставила ребёнка в больницу. Однако сохранить руку малыша не удалось – кость была раздроблена слишком сильно.
В настоящее время ребёнок находится в реанимации и уже идёт на поправку.
Возбуждено уголовное дело.
