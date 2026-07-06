Три грузовых судна столкнулись в российском регионе
На акватории Волги в районе города Городец Нижегородской области произошло столкновение трёх грузовых судов. Инцидент случился 5 июля в момент, когда теплоход «Мидволга-2» выполнял манёвры постановки на рейд и допустил касание с двумя другими судами — «Балтфлот-2» и «Балтфлот-6», сообщили в прокуратуре.
По предварительной информации, в результате аварии все три теплохода получили вмятины на корпусах. Жертв и пострадавших нет, утечки нефтепродуктов в акваторию не зафиксировали.
В настоящее время проводится проверка обстоятельств и причин происшествия. По ее итогам, при наличии законных оснований, примут соответствующие меры.
Согласно данным портала Vesselfinder, нефтеналивной танкер «Мидволга-2» построили в 2014 году, его порт приписки — Санкт-Петербург. Танкеры «Балтфлот-2» и «Балтфлот-6» сошли со стапелей Окской судоверфи в 2015 и 2016 годах соответственно, оба также зарегистрированы в порту Санкт-Петербург.
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