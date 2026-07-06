Три грузовых судна столкнулись в российском регионе

06 июля 2026, 14:31

Три грузовых теплохода столкнулись в Нижегородской области

Фото: istockphoto/Page Chichester

На акватории Волги в районе города Городец Нижегородской области произошло столкновение трёх грузовых судов. Инцидент случился 5 июля в момент, когда теплоход «Мидволга-2» выполнял манёвры постановки на рейд и допустил касание с двумя другими судами — «Балтфлот-2» и «Балтфлот-6», сообщили в прокуратуре.