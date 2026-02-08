Три лыжника погибли при сходе лавины в Италии
В Италии при сходе лавин погибли три лыжника, катавшихся вне подготовленных трасс. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Трагические инциденты произошли в Милане и Кортине. Один из погибших в тот момент находился на вершине Пунта-Рокка массива Мармолада, самой высокой горы Доломитов, недалеко от города Кортина-д'Ампеццо, где проходят женские соревнования по горнолыжному спорту.
Предварительно, мужчина в составе группы из четырех человек съехал с трассы, после чего спровоцировал сход лавины. Трое его спутников, оставшихся на поверхности, немедленно начали поиски вместе с другими лыжниками.
Вскоре тело спортсмена позже нашли спасатели под снегом. Еще две смерти произошли в другом районе — в Альбосаджии, деревне в нижней части долины Вальтеллина.
