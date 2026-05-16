Три населенных пункта оказались под угрозой затопления

Три населенных пункта Хангаласского района Якутии оказались под угрозой затопления из-за ледохода на реке Лене. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
По прогнозам специалистов, в ближайшие сутки на участке Синск — Чкалов — Тойон-Ары ожидается интенсивный и резкий подъем уровней воды с выходом на пойму и затоплением низменных участков. Спасательные службы перевели в режим повышенной готовности.
По данным ТАСС, вскрытие реки у города Покровск произошло на сутки раньше средних многолетних норм. Кроме того, в районе села Кытыл-Дюра зафиксировали кратковременный затор льда, из-за чего критический уровень воды превышен на 63 сантиметра.
МЧС запланировало масштабную ледовую разведку. Руководитель якутского управления ведомства Павел Гарин отметил, что мониторинг территории ведется непрерывно с помощью космических систем и беспилотной авиации. Специалисты также проверяют готовность ПВР и объектов жизнеобеспечения к возможной эвакуации.
