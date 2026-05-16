Авария парализовала движение на МКАД в Москве
Два автомобиля столкнулись на внешней стороне 38-го километра МКАД в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса в своем телеграм-канале.
В ведомстве отметили, что движение в районе ДТП затруднено. Водителям рекомендовали заранее планировать поездки и выбирать пути объезда проблемного участка дороги.
В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб города. Причины и обстоятельства аварии выясняются. Информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее появились новые подробности наезда на людей на остановке в центре Москвы. Как выяснилось, за рулем иномарки находился 21-летний Павел П. Молодой человек не стал скрываться с места происшествия и шел на контакт с полицейскими.
