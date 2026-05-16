Россиянин лишился денег при попытке заказать проституток

В Биробиджане мошенники выманили 86 тысяч рублей у клиента интим-услуг
Житель Биробиджана лишился более 86 тысяч рублей при попытке заказать проституток через интернет. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Еврейской автономной области в своем телеграм-канале.



Мужчина нашел объявление, когда находился дома. Он связался с администратором по указанному телефону. Женщина попросила внести предоплату в полторы тысячи рублей. После этого злоумышленники начали выманивать деньги под разными предлогами: страховка, проблемы с оплатой, повторный перевод.

Пострадавший выполнял требования, пока связь с исполнителями не прервалась. Осознав, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве. В настоящий момент устанавливаются личности причастных к преступлению.

Ранее в Оренбургской области вынесли приговор организатору сети притонов.

Лидия Пономарева

