Россиянин лишился денег при попытке заказать проституток
Житель Биробиджана лишился более 86 тысяч рублей при попытке заказать проституток через интернет. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Еврейской автономной области в своем телеграм-канале.
Мужчина нашел объявление, когда находился дома. Он связался с администратором по указанному телефону. Женщина попросила внести предоплату в полторы тысячи рублей. После этого злоумышленники начали выманивать деньги под разными предлогами: страховка, проблемы с оплатой, повторный перевод.
Пострадавший выполнял требования, пока связь с исполнителями не прервалась. Осознав, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве. В настоящий момент устанавливаются личности причастных к преступлению.
Ранее в Оренбургской области вынесли приговор организатору сети притонов.
Читайте также: